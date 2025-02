Campus da UFRJ na Ilha do Fundão - Divulgação / UFRJ

Campus da UFRJ na Ilha do FundãoDivulgação / UFRJ

Publicado 19/02/2025 15:47 | Atualizado 19/02/2025 15:48

Rio — Um elevador do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), na Ilha do Fundão, Zona Norte, despencou do primeiro andar ao subsolo nesta quarta-feira (19), provocando um grande barulho. O incidente não deixou feridos. A queda do equipamento, que estava vazio, aconteceu durante uma manobra de descida para desmontagem no subsolo.

Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a unidade hospitalar está passando por um processo de modernização.

"A área dos elevadores em reforma está devidamente isolada e as operações de substituição desses elevadores têm sido acompanhadas por supervisores e técnicos especializados", informou a universidade por meio de nota.

Ainda conforme a UFRJ, quatro elevadores estão sendo substituídos, enquanto outros quatro continuam operando normalmente.