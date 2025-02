Projeto visa prevenir problemas de saúde nos animais - Luís Alvarenga / Cedae

Publicado 19/02/2025 13:42

Rio - A partir desta quarta-feira (19), pontos de hidratação para pets serão instalados em diversos locais do Rio. A ação é uma resposta às altas temperaturas que atingem a cidade maravilhosa , funcionando diariamente das 8h às 17h.

A iniciativa do governo do estado, coordenada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e pela Operação Segurança Presente, visa prevenir a desidratação e outros problemas de saúde nos animais. Além dos pontos específicos para pets, todas as 50 bases do órgão de segurança disponibilizarão água para os bichinhos.

"Estamos trabalhando em várias iniciativas para ajudar a população a enfrentar esses dias de calor extremo. E não podemos esquecer dos nossos pets", afirmou o governador Cláudio Castro.

O diretor-presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon, orienta a população a levar suas garrafas para consumo próprio e recipientes para os animais de estimação. "Em cada um dos pontos onde a Cedae está presente pela cidade, além das pessoas, os animais também terão acesso à água", destacou Ballon.

Confira os pontos de hidratação:

• Copacabana - Praça do Lido (Parcão) - até às 17h

• Madureira - Parque Madureira - até às 17h

• Realengo - Parque Realengo - até às 17h

• Lagoa - Parcão da Lagoa - até às 17h

• Irajá - Ceasa (Pedra dos Pequenos Produtores) - até às 16h

• Madureira - em frente ao Império Serrano

• Bangu - Calçadão de Bangu

• Cinelândia - em frente à Câmara dos Vereadores

• Central do Brasil - Terminais Procópio Ferreira e Américo Fontenelle - a partir das 16h

• Praça XV de Novembro, Centro - Altura do Paço Imperial

Desde segunda-feira (17), a Cedae também está fornecendo água gelada gratuitamente em pontos de grande circulação. A "Frota da Hidratação" conta com bicicletas e kombis equipadas para manter a água gelada durante todo o período de distribuição. Até o momento, milhares de litros já foram compartilhados em pontos como Paço Imperial, Bangu, Cinelândia, Ceasa e Madureira.