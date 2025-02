Disparos acertaram parede da 60ª DP (Campos Elíseos) durante tentativa de resgate de traficantes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/02/2025 12:56 | Atualizado 19/02/2025 13:15

Rio - A Polícia Civil recapturou nesta quarta-feira (19) o terceiro criminoso que fugiu da 60ª DP (Campos Elíseos) durante ataque a tiros para libertar traficantes, no último sábado. Segundo o comando da corporação, o fugitivo foi encontrado em comunidade de Teresópolis. Antes dele, outros dois bandidos que escaparam haviam sido presos em Caxias.

O trabalho de recaptura em Caxias aconteceu durante ação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD). Já na cidade da Região Serrana, a prisão foi feita por agentes da 110ª DP (Teresópolis).

O ataque a tiros promovido por criminosos contra a 60ª DP no sábado tinha como objetivo resgatar três traficantes da comunidade Vai Quem Quer, em Caxias, que haviam sido presos na manhã do mesmo dia. A dupla alvo da ação era Rodolfo Manhães Viana, conhecido como 'Rato', apontado como chefe da facção que domina a comunidade, e seu braço direito Wesley de Souza do Espírito Santo, o 'Cabelinho'.

A ordem para o ataque teria partido de outro criminoso, Joab da Conceição da Silva. Ele ordenou que 10 bandidos invadissem a delegacia na tentativa de recapturar os comparsas. No momento da ação, os dois criminosos já haviam sido transferidos para a Cidade da Polícia.

"Esse criminoso que ordenou o ataque possui 55 anotações criminais, e quando cumpria pena no regime semiaberto, ganhou o direito de Visita Periódica ao Lar e nunca mais voltou para o sistema prisional. Isso mostra o quanto a nossa legislação precisa de mudanças realistas, ser mais rígida", criticou Castro.



A 60ª DP está temporariamente fechada para atendimento ao público. As investigações a cargo da unidade, contudo, seguem em andamento. Nesse período, a Polícia Civil orienta a população que procure a 59ª DP (Duque de Caxias).