Equipes de Bombeiros combateram incêndios em 20 locais do RJ nessa terça-feira (18) - Ricardo Cassiano / CBMERJ

Publicado 19/02/2025 13:33

Rio - Em meio à onda de calor extremo no Rio, o Corpo de Bombeiros informou que somente em 24 horas, entre segunda-feira (17) e terça-feira (18), foram mais de 560 ocorrências de fogo em vegetação em todo o estado.

A corporação também informou que houve um número próximo de 2.000 ocorrências nos primeiros 45 dias de 2025. A nível de comparação, no mesmo período de 2024, foram apenas 700 registros.

Conforme o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), o risco de incêndios florestais é considerado alto nas regiões Sul, Baixada Fluminense e Serrana. Já na capital, na Região Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste, o risco é ainda mais alto. Conforme o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), o risco de incêndios florestais é considerado alto nas regiões Sul, Baixada Fluminense e Serrana. Já na capital, na Região Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste, o risco é ainda mais alto.



Segundo a Defesa Civil, foi emitido um alerta para a população sobre as temperaturas elevadas em todo o estado nesta terça-feira (18), já que a alta pressão contribui para a umidade relativa do ar abaixo de 40%. A previsão, nesta quarta-feira (19), é de céu claro com possibilidades de chuva fraca isolada na região Costa Verde e Sul.



A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) emitiu alerta atualizando protocolos, incluindo as categorias: baixa umidade, temperatura elevada e onda de calor.

O órgão pede à população para se hidratar, tendo atenção redobrada com bebês, crianças, idosos e gestantes. Além disso, é importante que as pessoas evitem exposição ao sol e atividades físicas entre 10h e 16h, recomenda a Sedec.



Combate a incêndios em Niterói



A prefeitura de Niterói informou que nesta terça-feira (18), equipes da Defesa Civil com a Coordenaria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói estão trabalhando em apoio com o Corpo de Bombeiros em combate a focos de incêndios com envios de caminhões-pipa em área de vegetação.



Equipes de agentes da Defesa Civil, líderes comunitários e voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudecs) realizam rondas preventivas nos bairros Penha, Santo Inácio, Eucalipto (Horto do Fonseca) e Garganta (africano e União).

A Defesa Civil de Niterói informou que vi continuar intensificando rondas preventivas de incêndio, já que o cenário das altas temperaturas e baixa umidade deve continuar.