A manutenção está sendo realizada por uma equipe de calceteiros da Secretaria Municipal de Conservação - Divulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Publicado 20/01/2024 14:55 | Atualizado 20/01/2024 15:54

Rio – O piso em pé de moleque da via que leva à Igreja São Gonçalo do Amarante, no Camorim, Zona Oeste, está sendo recuperado pela Secretaria Municipal de Conservação. A manutenção está prevista para terminar na primeira quinzena de fevereiro.

O serviço é feito por uma equipe de calceteiros da secretaria, que atuam a partir do acesso pela Estrada do Camorim.

O piso era comum em cidades da Europa e foi trazido ao Brasil pelos portugueses, no período em que o país era colônia. A Igreja São Gonçalo do Amarante foi construída em 1625, sendo uma das mais antigas da cidade.

"O calçamento pé de moleque faz parte do Sítio Arqueológico do Engenho do Camorim, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1965, e está dentro da área do Quilombo do Camorim, que é certificado pela Fundação Cultural Palmares (FPC) desde 2014", comentou o subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima.