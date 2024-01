ETA Guandu opera com 91% da capacidade máxima - Arquivo / Agência O Dia

ETA Guandu opera com 91% da capacidade máxima Arquivo / Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 12:04

Rio - Em decorrência dase municípios da Baixada Fluminense na madrugada deste domingo (21), a Cedae precisou reduzir a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. A concessionária informou que opera com 91% de sua capacidade máxima.Em nota, a Cedae informou que técnicos monitoram as condições da água bruta, e a operação da ETA será retomada de forma integral assim que as condições do manancial voltarem à normalidade.A companhia também interrompeu a operação das represas do Sistema Acari. Segundo a Águas do Rio, a redução em dois dos principais sistemas produtores de água tratada impacta diretamente a distribuição de água realizada pela concessionária no Rio e na Baixada Fluminense.Regiões afetadas: Centro, Zonas Sul e Norte do Rio e municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Queimados, Japeri e Mesquita, na Baixada Fluminense. A normalização do abastecimento nessas regiões ocorrerá, de forma gradativa, assim que a Cedae retomar a produção integral de água tratada, ainda sem previsão.