Entregador denuncia ter sido ameaçado por cliente armado em Copacabana - Reprodução

Publicado 21/01/2024 11:10 | Atualizado 21/01/2024 13:54

Rio - Um entregador de aplicativo denunciou ter sido ameaçado por um cliente armado em Copacabana, na Zona Sul, na tarde deste sábado (20). Em um vídeo obtido pelo DIA, Lincoln Lima, de 35 anos, relata que se negou a subir no apartamento e, por isso, o morador desceu com uma pistola para intimidá-lo.

Ao DIA, Lincoln detalhou como tudo aconteceu. "O cara perguntou se eu ia subir e eu disse que não, mas precisaria do código. A lei diz que não somos obrigados a ir nos apartamentos. Mas ele desceu e começou a me ofender dizendo que eu estava com muita 'marra' de não querer subir. Quando escutei isso, eu revidei e disse que estava trabalhando", relatou o entregador.

Nas imagens, é possível ver o homem dizendo que não é obrigado a subir no apartamento, enquanto o cliente sem camisa discute com o rapaz. "Botou a pistola na cintura para me intimidar, mas eu não sou obrigado a subir. Ainda falou que vai me dar tiro e porrada", disse Lincoln.

Entregador denuncia ter sido ameaçado por cliente armado após se negar a subir em apartamento.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/QV1M66gyTe — Jornal O Dia (@jornalodia) January 21, 2024

Lincoln Lima ainda afirmou que sofreu ameaça verbal, quando o homem estava com uma arma na cintura. "Depois que entrou na portaria, ele disse que resolveria na porrada e no tiro. Quando ele falou isso, eu comecei a filmar. Depois que eu já estava quase saindo para outra entrega, o homem desceu com a pistola na cintura e pediu para eu voltar. Eu voltei e comecei a gravar, mas ele voltou para o prédio. Eu fico indignado. A gente é trabalhador e não pode se intimidar com isso", contou.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para esta ocorrência de ameaça, que aconteceu na Avenida Henrique Dodsworth. Após a confusão, os homens foram levados para a delegacia.

Em nota, o Ifood informou que "a empresa não tolera ofensas nem agressões a entregadores e entregadoras, e os clientes que tiverem esse tipo de atitude podem ser suspensos ou excluídos". Além disso, a plataforma afirmou que "a obrigação é fazer a entrega no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. Se for no condomínio, esse ponto é a portaria".



A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana), onde o caso está sendo investigado. A reportagem ainda não conseguiu contato com o morador denunciado pelo entregador.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Marcela Ribeiro