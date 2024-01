Acidente ocorreu no Leblon neste domingo - Reprodução / Google Maps

Publicado 21/01/2024 10:48

Rio - Seis pessoas se envolveram em uma batida de carros no Leblon, Zona Sul da cidade, neste domingo (21). O acidente entre dois veículos ocorreu na Avenida Afrânio de Melo Franco, na altura da Avenida Delfim Moreira.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu quatro mulheres no local do acidente. De acordo com a corporação, todas elas se feriram sem gravidade e foram liberadas.



Já a Polícia Militar, que também foi chamada para verificar a ocorrência, atendeu outras duas vítimas, identificadas como agentes do Comando de Polícia Ambiental (Cpam). Um deles sofreu um corte profundo na cabeça.

A dupla foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda retorno para saber o quadro clínico dos PMs.



A Avenida Delfim Moreira segue interditada no sentido Ipanema. O caso foi registrado na 14ªDP