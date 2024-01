Pessoas se exercitam com céu nublado no Aterro do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 13:00 | Atualizado 21/01/2024 13:50

Rio – Após dias intensos de calor, a semana será de chuvas fracas a moderadas no Rio, com declínio de temperatura e céu nublado. As previsões do Sistema Alerta Rio, da prefeitura, são para até esta quinta-feira (25).

Neste domingo (21), o dia começou com fortes chuvas durante a madrugada , consequência de uma frente fria. O céu permanecerá nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada nos períodos da tarde e noite. O Alerta Rio ainda prevê que a temperatura máxima é de 32º C e a mínima de 20º C.

Cariocas correram no Aterro do Flamengo com o tempo nublado e, mesmo com o céu com nuvens, algumas não dispensaram a praia.

A partir desta segunda (22), no entanto, os termômetros não ultrapassarão 26º C. Haverá chuva fraca a moderada ao longo do dia, e a temperatura estará em queda. A previsão da mínima é de 18º C.

Já na terça (23), a mínima é de 17º C e a máxima de 24º C, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. O tempo seguirá fechado na quarta (24), com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. As temperaturas devem atingir entre 25º C e 17º C.

Pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite podem ser esperadas para a quinta (25). O céu permanecerá nublado. Haverá um leve aumento na temperatura, com a máxima chegando a 27º C, enquanto a mínima cai para 16º C.