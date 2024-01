Pitty informou o encerramento da apresentação durante o temporal do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Pitty informou o encerramento da apresentação durante o temporal do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/01/2024 09:18 | Atualizado 21/01/2024 10:31

temporal que atingiu a cidade durante a madrugada deste domingo (21). Os bondinhos do Pão de Açúcar pararam de circular e algumas pessoas ficaram presas aguardando a liberação. Rio - O show da cantora Pitty, no Morro da Urca, Zona Sul do Rio, precisou ser interrompido por conta dodurante a madrugada deste domingo (21). Os bondinhos do Pão de Açúcar pararam de circular e algumas pessoas ficaram presas aguardando a liberação.

Nas redes sociais, fãs da cantora compartilham trecho do momento em que Pitty avisa o encerramento da apresentação: “Me avisaram que não tem como continuar o show por questões de segurança. Posso dizer o quanto estou decepcionada com isso. Dito isso, queria pedir desculpas e agradecer pela presença”, falou no palco.

Por questões de segurança, devido ao mau tempo no Rio de Janeiro, o show no Morro da Urca precisou ser encerrado antes do previsto pic.twitter.com/yQn8dtjoMM — Update Pitty (@updatepitty) January 21, 2024

Os fãs que marcaram presença no show da cantora relataram o desespero que foi estar no Morro da Urca durante a chuva: "Meu Deus que perrengue que foi esse show da Pitty, simplesmente ficamos ilhados no Morro da Urca no meio de uma tempestade", escreveu um. "Pitty parou o show e se preocupou com a galera, tentou continuar mas não deu, se explicou horrores, mas a gente entende, estávamos todos correndo risco", disse outro. "Show cancelado, presa lá no alto por quase 3 horas no alto do morro da urca ouvindo os raios e relâmpagos super pertos. Nunca mais invento de ir em show assim sem pensar melhor antes", lamentou uma internauta.

O evento, que contava com a participação de outros artistas, estava marcado para iniciar às 22h e terminar às 4h. Procurada pelo DIA, o "Rock no Morro da Urca", responsável pelas apresentações, não retornou. O espaço está aberto para manifestações. Em nota, o Parque Bondinho Pão de Açúcar informou que interrompeu as operações do teleférico por aproximadamente 1 hora devido à forte chuva e também para garantir a segurança dos visitantes.



A forte chuva que atingiu o Rio na madrugada deste domingo (21) deixou a cidade em Estágio 3. O terceiro nível em uma escala de cinco significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.