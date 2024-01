MC Daniel vai comandar bloco de carnaval em São Paulo - Reprodução do Instagram

Publicado 25/01/2024 11:09

Rio - MC Daniel, de 25 anos, vai comandar um bloco de Carnaval em São Paulo. Conhecido como Falcão do Funk, o cantor anunciou a novidade, no Instagram Stories, nesta quarta-feira, ao explicar seu sumiço das redes sociais. Ele disse que o "Bloco do Fafá" acontecerá na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, no dia 11 de fevereiro.

"Estou sumido, porque estou trabalhando bastante, tá bom? No meu bloco do Fafá, que vai ter dia 11 de fevereiro na Marquês de São Vicente, para 1 milhão de pessoas. É isso aí, um trio elétrico nosso. Estou vendo as atrações aqui, tudo direitinho para vocês. Vai começar de tarde", avisou. "É difícil organizar um bloco pra 1 milhão de pessoas em um trio elétrico em São Paulo", completou.