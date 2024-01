Cordão do Prata Preta - Reprodução / Instagram

Cordão do Prata Preta Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 21:11

Rio - O Cordão do Prata Preta, tradicional bloco carnavalesco da Gamboa, no Rio de Janeiro, comunicou nesta quarta-feira (24), através do Instagram, o cancelamento do pré-Carnaval que aconteceria no próximo sábado (27), por não terem condições de pagar pelo evento.