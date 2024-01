Viviane Araújo deixa fãs de queixo caído com seu visual para mais um ensaio do Salgueiro - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo deixa fãs de queixo caído com seu visual para mais um ensaio do Salgueiro Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 22:01

Rio - A atriz Viviane Araújo, de 48 anos, decidiu compartilhar o seu figurino para mais um ensaio técnico da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. Nesta quinta-feira (25), a dançarina arrasou posando com seu figurino coladinho e arrancou suspiros de seguidores.

"Vamos que hoje tem ensaio!!", animou a modelo na legenda da publicação. Nos cliques, a artista aparece usando um look temático da agremiação, com as cores vermelho e branco e até o símbolo da escola. De body vermelho justinho, boné branco e vermelho e botas brancas, Viviane surge toda produzida para roubar a cena na Marquês de Sapucaí. A musa do Carnaval ainda aproveita para pegar o filho, Joaquim, no colo, para capturar alguns registros antes de sair de casa. O pequeno, de 1 ano, é fruto do seu casamento com o empresário Guilherme Militão.Fãs logo foram aos comentários para admirar as curvas esculturais da influenciadora e a sua dedicação ao Salgueiro: "Amei!! Quero uma roupa igual!", contou uma internauta. "Os haters nem estão prontos pra tamanha beleza. Viviane reina muito nessa p*rra!", exclamou outra. "Grande gostosa! A rainha das rainhas", declarou uma terceira. "Uma deusa com o filhotinho no colo. O Joaquim parecia mais feliz do que todo mundo kkk", afirmou mais uma.