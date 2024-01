Juliana Souza participa de ensaio da União da Ilha - Adriano Reis / Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:42

Rio - Juliana Souza, de 36 anos, arrasou no ensaio da União da Ilha, na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Com um vestido vermelho justinho, a rainha de bateria da agremiação deu um show de samba no pé e exibiu a nova silhueta após perder 9 kg.

Mas não pensem que ela tem seguido a dieta à risca. Depois do ensaio, Juliana se rendeu a um delicioso hambúrguer. "Estou repondo as energia (risos). Sambei muito… Deu vontade! Eu juro que amanhã eu corro atrás do prejuízo", diverte-se.

Nem as fortes chuvas que atingiram a cidade impediram a beldade de cumprir sua agenda carnavalesca: "Eu não gosto de faltar ensaio, eu venho de qualquer jeito, com sol ou chuva. No dia do desfile oficial se precisar a gente entra embaixo de chuva para lutar pelo título, então a gente já vai se acostumando. Mas eu estou a base de vitamina C ", disse a empresária.