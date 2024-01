Vinicius e Jéssica defendem pavilhão há mais de 10 anos juntos - Divulgação

Publicado 25/01/2024 14:26

Rio - Na busca pelas notas máximas, a Unidos de Padre Miguel vem adotando uma rotina intensa de preparação com seus casais de mestre-sala e porta-bandeira. Há mais de uma década na escola, Vinicius Antunes e Jéssica Ferreira têm a responsabilidade de conduzir o pavilhão da agremiação. Os ensaios, iniciados em junho, vão além da busca pela perfeição coreográfica, incluindo uma preparação física e psicológica meticulosa.

Com academia, treinos funcionais e sessões individuais com psicóloga, a dupla visa alcançar o equilíbrio perfeito entre corpo e mente para brilhar intensamente durante o desfile e conquistar os 40 pontos.



“Antes mesmo da escolha do samba iniciamos nossa preparação, com um trabalho intenso na academia para pegar condicionamento físico, além de um tratamento psicológico com a Dra. Isabel, que vem sendo extremamente importante para nós", contou Jéssica.