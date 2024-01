Eduardo Hollanda / Beija-Flor - Cacá Diegues e o cantor Toni Garrido em visita à quadra da Beija-Flor

Publicado 27/01/2024 07:34 | Atualizado 27/01/2024 07:36

Rio - A diretoria da Beija-Flor de Nilópolis convidou o cineasta Cacá Diegues, de 83 anos, para desfilar. Responsável por clássicos como "Xica da Silva", "Bye Bye Brasil" e "Deus É Brasileiro", o artista prestigiou o ensaio da escola, na última quinta-feira (25).



Na ocasião, ele foi recebido pela atriz Giovanna Lancellotti, um dos destaques do abre-alas, além de Gabriel David, diretor de marketing da Liesa, e o cantor e ator Toni Garrido.



A visita foi motivada por um tema especial: Rás Gonguila, figura emblemática da cultura popular alagoana e enredo da agremiação, estará presente no próximo filme de Cacá, "Deus Ainda É Brasileiro", com previsão de lançamento no primeiro semestre deste ano.