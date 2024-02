Tati Minerato fala sobre saudade ao participar do último ensaio da Porto da Pedra para Carnaval 2024 - Palmer Assessoria

Publicado 02/02/2024 13:23 | Atualizado 02/02/2024 13:28





fotogaleria Rio - Tati Minerato, de 35 anos, marcou presença no último ensaio da Unidos do Porto da Pedra, realizado na noite de quinta-feira, na quadra da escola de samba, em São Gonçalo. A influenciadora, que é rainha de bateria da agremiação, contou que sentirá falta dos treinos e admitiu estar ansiosa para o desfile oficial, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

"Chegamos na reta final. Ensaiamos muito para fazer bonito na Sapucaí, tenho certeza de que será um grande desfile. Mas confesso que vou sentir saudades dos nossos encontros semanais. Eu amo estar com a minha comunidade, fico contando as horas para me jogar no samba. Quando o Carnaval acaba descanso 15 dias e já quero recomeçar tudo novamente", alegou a loira, que precisa sair de São Paulo para cumprir sua agenda carnavalesca no Rio.

Tati, que será a primeira rainha de bateria a pisar na Sapucaí, no dia 11 de fevereiro, revelou que sente-se ansiosa pelo desfile oficial. "Já está tudo pronto, tudo organizado para este grande dia. Mas confesso que está rolando um friozinho na barriga. Estou ansiosa, parece até que é a minha primeira vez desfilando", disse.

Ao exibir as curvas em um vestido vermelho de crochê, com detalhes em dourado, a influenciadora ainda aproveitou para explicar que a silhueta é fruto de anos de musculação. "Eu sempre me cuidei. Perto do Carnaval intensifico os treinos. Eu amo me exercitar, não só por uma questão estética, mas eu acho que alivia o estresse do dia a dia", refletiu a beldade.