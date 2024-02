Thiago Acácio e Pamela Falcão colaboram na produção de fantasias - Divulgação

Publicado 02/02/2024 08:41

Rio - Intérpretes da escola Arranco do Engenho de Dentro, da Série Ouro, Pamela Falcão e Thiago Acácio estão dando "expediente" junto à equipe responsável pela confecção das fantasias, na quadra da escola, na Zona Norte.

Para Pamela, a colaboração na reta final é algo que valoriza ainda mais sua jornada como intérprete. "Estar ajudando a confeccionar as fantasias, colar cada pedrinha, cada detalhe... faz valorizar ainda mais o trabalho. Tenho certeza que quando entoar a primeira nota na Avenida vou lembrar desse momento", diz a cantora, emocionada.

Thiago também exalta a missão. "Assim como defende o nosso enredo, a arte é terapia. Estar aqui produzindo as fantasias me ajuda a lidar com a ansiedade de chegar logo o desfile", avalia.

O Arranco será a terceira escola a desfilar no sábado de Carnaval, com o enredo "Nise – Reimaginação da Loucura", celebrando o legado da psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999). O carnavalesco Nicolas Gonçalves assina o desfile.