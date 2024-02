Sapucaí - Divulgação

Publicado 01/02/2024 18:17 | Atualizado 01/02/2024 18:28

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) sorteou nesta quarta-feira (31), os módulos onde ficarão os 36 jurados que atuarão nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

Eles serão os responsáveis por atribuir as notas para os nove diferentes quesitos: samba-enredo; bateria; harmonia; evolução; enredo; alegorias e adereços; fantasias; comissão de frente; mestre-sala e porta-bandeira.

Há duas novidades em relação ao carnaval do ano passado, de um total de 36 avaliadores: Cyro Delvizio entra em samba-enredo e Júlia Félix, em harmonia.

Mas entre as semelhanças, como no último ano, os módulos 1 e 2 ficarão entre os setores 3 e 3 A/B da Sapucaí , em cabine dupla, com o módulo 3 no setor 6 e o módulo 4 no setor 10.

CONFIRA OS MÓDULOS DE CADA JURADO



Alegorias e Adereços

1- Fernando Lima

2- Walber Freitas

3- Madson Oliveira

4- Soter Bentes



Bateria

1- Rafael Castro

2- Mila Schiavo

3- Philipe Galdino

4- Ary Jayme Cohen



Comissão de frente

1- Paola Novaes

2- Raphael David

3- Rafaela Riveiro Ribeiro

4- Raffael Araújo



Enredo

1- Johnny Soares

2- Carolina Thomaz

3- Artur Nunes Gomes

4- Marcelo Filgueira



Evolução

1- Verônica Torres

2- Mateus Dutra

3- Lucila de Beaurepaire

4- Gerson Oliver



Fantasias

1- Regina Oliva

2- Sérgio Henrique

3- Wagner Louza

4- Paulo Paradela



Harmonia

1- Rodrigo Lima

2- Jardel Maia

3- Bruno Marques

4- Júlia Félix



Mestre-Sala e Porta-Bandeira

1- Fernando Bersot

2- Paulo Rodrigues

3- João Wlamir

4- Mônica Barbosa



Samba-enredo

1- Alfredo Del-Penho

2- Cyro Delvizio

3- Alessandro Ventura

4- Alice Serrano

ORDEM OFICIAL DOS DESFILES



Domingo, 11 de fevereiro



1º – Unidos do Porto da Pedra (Campeão do Acesso 2023)

2º – Beija-Flor de Nilópolis

3º – Acadêmicos do Salgueiro

4º – Acadêmicos do Grande Rio

5º – Unidos da Tijuca

6º – Imperatriz Leopoldinense (Campeã do Grupo Especial 2023)



Segunda-feira, 12 de fevereiro



1º – Mocidade Independente de Padre Miguel (11ª colocada do Grupo Especial 2023)

2º – Portela

3º – Unidos de Vila Isabel

4º – Estação Primeira de Mangueira

5º – Paraíso do Tuiuti

6º – Unidos do Viradouro



*Vila Isabel e Viradouro trocaram de posição