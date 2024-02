Unidos de Padre Miguel durante ensaio técnico na Sapucaí - Divulgação

Publicado 01/02/2024 10:45

Rio - Com os trabalhos no barracão em fase de finalização e as fantasias prontas, a Unidos de Padre Miguel fará seu último ensaio de rua nesta sexta-feira (2). Com concentração a partir das 21h, na Rua Barão do Triunfo, próximo ao IAPI, na Vila Vintém, Zona Oeste do Rio, a escola pretende reunir o maior contingente possível para encerrar a temporada em grande estilo.



"Iniciamos nossos ensaios em outubro, e tenho certeza que faremos um grande desfile. Nosso último ensaio será um grande esquenta de Carnaval, com a nossa comunidade feliz", analisa Lara Mara, diretora de Carnaval da UPM.