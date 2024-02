Diogo Nogueira e a mãe, Angela - Reprodução do Facebook

Publicado 01/02/2024 12:51 | Atualizado 01/02/2024 15:34

Rio - Mãe do cantor Diogo Nogueira, a produtora cultural Angela Nogueira manifestou repúdio ao anúncio do desfile de Anitta na Marquês de Sapucaí, no dia 17, durante o sábado das Campeãs, em homenagem aos 40 anos do Sambódromo. Em desabafo publicado no Facebook, nesta quinta-feira (1º), a viúva do compositor João Nogueira explicou que não tem nada contra a artista, mas acredita que a apresentação não tem a ver com o contexto da data comemorativa.

"Tudo bem que a Anitta possa ser uma artista internacional, mas comemorar os 40 anos do Sambódromo não tem nada a ver. Concordaria se ela se apresentasse em um outro momento, mas neste contexto de comemoração aos 40 anos de Sambódromo, faço esta manifestação de repúdio", afirmou Angela, que participou do lendário Clube do Samba, no fim da década de 1970.

"Cadê o presidente da Liesa? Pense sr. presidente da Liesa: mesmo que seja uma artista de renomado, nome internacional, não tem a representatividade para o Sambódromo. Contrate-a para outra data, não para comemorar 40 anos de Sambódromo. Deixo aqui minha manifestação, não contra a artista, mas sim pelo fato. Pensem", concluiu, citando Jorge Perlingeiro.

Procurado pelo DIA, Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa, esclareceu que o evento faz parte de uma homenagem da TV Globo aos 40 anos do Sambódromo. "A Liesa não participou disso. Isso é um homenagem da Globo, num especial que vai fazer comemorando os 40 anos da Passarela de Samba.A Liesa não participa disso, não. Participa assim: foi autorizado pela Liesa que a Globo fizesse, antes do início do Desfile das Campeãs, um show de abertura. E é isso que vai acontecer. Não é produção nossa, participação nossa, é tudo via TV Globo, que vai botar isso dentro 'Fantástico'", afirmou.

Detalhes sobre o formato da participação de Anitta na festa ainda não foram divulgados. Ao programa "Fantástico", da Globo, a cantora chegou a revelar que um "desfile" seu abriria a noite. Nas últimas semanas, a cantora tem postado homenagens às escolas de samba em seu Instagram. Tradicionalmente, o Sábado das Campeãs recebe as seis primeiras colocadas do Grupo Especial.

Dividiu opiniões

No X, antigo Twitter, alguns internautas também mostraram insatisfação com a escolha de Anitta para o evento. "Por que não chamar sambistas? Rixxa, Arthur Franco, Preto Joia, Paulinho Mocidade, tantos intérpretes que brilharam na Sapucaí nesses 40 anos. O que essa moça acrescentou para a história do Carnaval? Nada pessoal, mas nada explica essa atração", opiniou um usuário da rede social.

"O que ela tem a ver com a história do Sambódromo e das escolas de Samba?", questionou outro. No entanto, teve quem aprovasse a apresentação da Poderosa. "Vai ser um grande sucesso", apostou um. "Vai ser icônico", comentou outra pessoa.

Confira:

Por que não chamar sambistas?

Rixxa, Arthur Franco, Preto Jóia, Paulinho Mocidade tantos intérpretes que brilharam na Sapucaí nesses 40 anos.

O que essa moça acrescentou para a história do Carnaval?

Nada pessoal, mas nada explica essa atração. — ANA OLIVEIRA (@ANAMOLIVER) January 29, 2024

Se a mina vai fazer um evento em um horário que NÃO aconteceria nada na avenida eu não vejo o menor problema. As 6 agremiações vão seguir desfilando no horário programada, a festa seguirá normal e tá tudo certo. — John (@jpxtx) January 29, 2024

O que ela tem a ver com a história do sambódromo e das Escolas de Samba? — BH SAMBAS (@BhSambas) January 29, 2024

O maior deboche da história do Carnaval do Rio de Janeiro.



Se prioriza tudo, menos o samba. — Jairo Alves (@Jairinhocrf) January 29, 2024

Vai ser um grande sucesso — Rafa (@faelbarbalho) January 29, 2024