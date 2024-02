Rafaella Santos - Anderson Borde / AgNews

Publicado 01/02/2024 11:14 | Atualizado 01/02/2024 11:34

Rio - O Salgueiro confirmou ao DIA, nesta quinta-feira, que Rafaella Santos está fora do desfile da escola no carnaval deste ano. A agremiação explicou que a decisão foi tomada, em comum acordo, e segue a recomendação do médico da irmã de Neymar, já que ela está em tratamento no ciático.

A presidência do Salgueiro, inclusive, ressalta que torce pelo retorno da influenciadora digital, que ocupava o cargo de musa da vermelho e branco, no ano que vem.

Neste ano, o Salgueiro será a terceira escola a pisar no Sambódromo, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, "Hutukara" traz como mensagem central a defesa dos povos originários através da mitologia Yanomami.