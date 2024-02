Gabi Martins investe em extensões de cabelo para arrasar como musa da Unidos de Vila Isabel - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 15:02

Rio - A cantora Gabi Martins, de 27 anos, resolveu mudar suas madeixas poucos dias antes de desfilar ao lado da escola Vila Isabel na Marquês de Sapucaí. Nesta sexta-feira (02), a artista compartilhou que colocou extensões nos cabelos e optou por deixar seus fios ainda mais loiros.

"MUDEIIII! Tô muito apaixonada! Cabelo novo para o Carnaval, gostaram?", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos registros, Gabi aparece usando um vestido preto ousado que só cobre seu busto e tem uma fenda lateral. Apesar da roupa sensual, o detalhe que mais chama atenção no look é o comprimento de suas madeixas, que surgem não só mais claras, mas também batendo na cintura da mineira. Esse é o terceiro ano consecutivo que a ex-BBB é convidada para ser a rainha da agremiação, sambando no enredo de 'Gbala - Viagem ao Templo da Criação' neste Carnaval.Internautas logo foram aos comentários para admirar a transformação da influencer: "Mulher bonita da gota serena. Amei demais a minha loirinha com esse cabelão", afirmou um perfil. "Ficou deslumbrante! Um espetáculo de mulher. Belíssima!", exclamou outro. "Eita, que ela tá gata demais! Hipnotizada nessa musa", elogiou um terceiro. "Essa mulher tá tão linda e segura de si. A Sapucaí vai ficar pequena pra ela", brincou mais um.