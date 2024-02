Antônio Oliva assume cargo de sucessor do Camarote Nº1 - Divulgação/ LUPREZIA

Antônio Oliva assume cargo de sucessor do Camarote Nº1Divulgação/ LUPREZIA

Publicado 02/02/2024 17:52 | Atualizado 02/02/2024 18:01

Rio - Um dos espaços mais tradicionais da Marquês de Sapucaí tem um novo líder. Aos 26 anos, Antônio Oliva assume a posição de sucessor do camarote Nº1. Filho de José Victor Oliva, fundador do local, que originalmente se chamava Camarote da Brahma, o empresário revela os planos para a nova etapa da carreira e fala sobre a emoção de assumir o cargo do pai.

fotogaleria

"Assumir a posição de sucessor do Camarote Nº1 é uma responsabilidade gigante, já que estamos falando de um evento que tem uma história consolidada de 34 anos de tradição no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu vivo o entretenimento desde muito novo, sempre influenciado pelo meu pai, então a paixão por criar experiências sempre esteve presente em tudo que me propus a fazer, e agora, se fortalece com esse novo momento em minha carreira", diz.

Desde que foi fundado, em 1990, o camarote já recebeu nomes como Antônio Banderas, Jennifer Lopez, Gisele Bundchen, Megan Fox, Neymar, entre muitos outros astros brasileiros e internacionais. Empolgado com o desafio, Antônio Oliva revela que já tem planos para os próximos 30 anos do espaço, que inicialmente era apenas para convidados e atualmente é aberto ao público.

"Por meio de um olhar diferente e inovador, quero planejar os próximos 30 anos do Nº1 na Sapucaí. Para continuarmos no topo, seguiremos investindo em novidades que transformam totalmente a experiência que o público encontra no evento, e que reforçam o nosso entusiasmo em entregar excelência a cada nova edição do Camarote", promete.

Já sobre as expectativas para o carnaval deste ano, Antônio afirma que está apostando em novidades e em mais conforto para o público. "E para 2024, estamos na contagem regressiva para entregar uma edição histórica, fazendo jus a nossa trajetória na Sapucaí. Investimentos em uma série de novidades para este ano, como aumento de espaço visando mais conforto, estamos tocando um canal proprietário que amplificará nossa cobertura em tempo real para um público ainda maior, e principalmente que não conhece o Nº1, além de ter um line-up com os maiores nomes do cenário musical nacional e internacional".