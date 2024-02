Paolla Oliveira, Deolane Bezerra e mais famosas participam de ensaio técnico na Sapucaí

Rio - Paolla Oliveira, de 41 anos e Deolane Bazerra, de 36, encantaram o público com suas fantasias ao participar do ensaio técnico da Grande Rio, realizado na noite deste sábado, na Sapucaí. A atriz, que é rainha de bateria da escola, optou por uma fantasia prateada, repleta de plumas brancas e inúmeras pedras. Já a influenciadora, que é musa da vermelha, branco e verde, escolheu combinar com o enredo defendido pela agremiação ao aparecer vestida de onça.

A influenciadora e empresária Mileide Mihaile também marcou presença no treino da escola de Duque de Caxias e aproveitou para exibir um body com saia franjada, totalmente dourado, junto a grandes brincos de argola e uma sandália plataforma.

"Representar a Grande Rio é uma honra renovada a cada ano. Estamos trazendo algo especial com o samba-enredo 'Nosso destino é ser onça'. É mais do que uma apresentação, é uma celebração da nossa cultura e fico muito feliz por estarmos contando uma história tão bonita, tão profunda e significativa, e isso é o que faz do Carnaval não apenas uma festa, mas uma experiência incrível para nós que desfilamos e para o público que acompanha", comemorou a morena.

Além da Grande Rio, escolas como Beija-Flor de Nilópolis e Unidos de Vila Isabel passarão pela Avenida, entre 20h30 e 22h.



Relatar erro