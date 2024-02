Amaury Lorenzo é eleito muso de camarote da Sapucaí - Léo Franco e Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 03/02/2024 15:01

Rio - Amaury Lorenzo foi anunciado, neste sábado (3), como muso do Camarote Allegria, da Sapucaí, durante evento realizado na Zona Sul do Rio. Clara Moneke é a musa, Adriane Galisteu a rainha, Patrícia Poeta é a madrinha e Narcisa Tamborindeguy é a nomeada a rainha da loucura.

Sobre o convite para ser muso, Amaury não escondeu a emoção. "Carnaval é tempo da gente se divertir. Estou indo para o camarote muito honrado de ter sido convidado pra ser muso. Mas tudo é consequência do meu trabalho enquanto ator, de anos de dedicação. E recebo com muita felicidade esse carinho", começou.

"Quero celebrar Carnaval com muita felicidade, com muito amor. Encontrando as pessoas, celebrando as escolas de samba, né? Carnaval é manifestação popular brasileira. Afro, indígena, de qual já fiz parte durante 11 anos, trabalhando em comissões de frente. Então eu vou estar muito feliz. Eu vou estar muito emocionado de estar lá recebendo todo mundo pra celebrar Carnaval. Amando todo mundo. Feliz com todo mundo", finalizou.