Paula Bergamin, a Vovó musa da Vila IsabelFlávia Santana / Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 03/02/2024 21:09 | Atualizado 03/02/2024 22:03

Rio - Paula Bergamin, a "Vovó musa" da Vila Isabel, aproveitou para enviar uma mensagem de conscientização através da escolha de um look sustentável para o ensaio técnico da escola, realizado na Sapucaí, na noite deste sábado. A paisagista, de 62 anos, surgiu com uma fantasia preta, inteiramente confeccionada com materiais recicláveis, no intuito de demonstrar que a moda pode ser aliada da preservação ambiental.

O figurino da loira, que foi fabricado através de um minucioso trabalho manual, é composto por 1400 canudinhos plásticos, que foram cuidadosamente cortados, além de 5 sacos de lixo reaproveitados. O body, peça principal do look, foi inspirado no estilo de Beyoncé, com o objetivo de realçar a beleza da musa.

Ao optar por um look mais sustentável, Paula Bergamin alega que pretende denunciar o aumento da poluição e os estragos causados pelo homem ao meio ambiente. Segundo a musa, é preciso que a sociedade esteja atenta para a urgência de repensar os hábitos e práticas em relação ao consumo e descarte de resíduos.