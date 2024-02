Bruno Quintella, filho de Tim Lopes, curte Bloco Chora Me Liga, no Centro do Rio - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 03/02/2024 08:39 | Atualizado 03/02/2024 12:16

Rio - O tradicional bloco Chora Me Liga reúne uma multidão de foliões na manhã deste sábado (3), na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. A estimativa é que 15 mil pessoas compareçam ao local para curtir a festa ao som de músicas sertanejas pela voz da dupla João Lucas e Matheus.

A passagem do trio elétrico teve início por volta das 9h, com os foliões pulando ao som da música que dá nome à atração. Fãs do gênero e foliões entoaram coro com hits como "Pode chorar" e “Propaganda”, de Jorge e Mateus, "Notificação Preferida", de Zé Neto e Cristiano, e outros sucessos.



“O jeito que o Rio de Janeiro abraçou a nossa carreira e o nosso projeto fez a gente gostar demais daqui e se apaixonar pelo carinho e o jeito que as pessoas retribuem o nosso trabalho, sem contar com o visual daqui. O Rio é o Rio, né?”, comentou o cantor João Lucas.



“É um momento único para a gente, a sensação é sempre muito boa. A gente espera por esse momento e por esse dia! Estamos muito felizes de estar aqui e estávamos torcendo para fazer sol e não chover, também para nada dar errado, e até que saiu um solzinho! A gente adora estar aqui, amamos a alegria desse povo. É maravilhoso estar aqui”, celebrou Matheus, integrante da dupla.



As cantoras Stephanie Serrat e Luana Vaz, da dupla Pagodelas, se juntaram à festa como convidadas especiais.

Assim como tem ocorrido nos megablocos, a Polícia Militar criou barreiras de revista nos diversos acessos ao evento. De acordo com a corporação, em um dos pontos, os agentes apreenderam facas e outros materiais perfurocortantes.

Confira:

Pontos de bloqueio e revista funcionando nos diversos acessos ao Megabloco Chora Me Liga no Centro do Rio.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/iXLDj8NAQh — @pmerj (@PMERJ) February 3, 2024