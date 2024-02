Dado Dolabella - Reprodução/Youtube

Publicado 22/02/2024 16:07 | Atualizado 22/02/2024 16:15

Rio - Atual namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella voltou a citar as acusações de agressão física que teria cometido contra Luana Piovani , em 2008, quando estavam em um relacionamento amoroso. As declarações foram feitas em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", nesta quarta-feira (21).

"Saiu a câmera [de segurança] que mostrou o que realmente aconteceu, e que estava totalmente de acordo com o que eu estava falando: que não houve essa violência. A gente brigou. Estávamos os dois ali, bêbados. Na hora de ir embora, eu falei: 'Eu vou embora'. Ela pegou e meteu o dedo no braço, e eu falei: 'Me solta'. Empurrei ela para lá. Ela caiu sentada no chão. Fui levantar ela, aí veio a camareira, que tentou me empurrar", começou ele.

Na sequência, garantiu que não quebrou o braço de Luana e afirmou que ela levou duas semanas para ir ao hospital. "Pra mim, eu acho que ela fez para divulgar a peça na época, porque ela ficava nua, no tetro, em cena. De repente, sofrer uma violência por ciúmes vai atrair a galera pra assistir. Marketing", acrescentou.

"Ano passado, acho que ela falou do Cauã, Loreto, Bruno Gagliasso, Santoro, do Scooby, de mim. Se você der um Google aí, tem tudo isso. Enfim, essa história para mim ficou há 20 anos", concluiu.