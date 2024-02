Belo celebra nova música com Ludmilla, Já Faz Parte de Mim, do novo DVD da funkeira, Numanice 3 - Divulgação

Publicado 22/02/2024 14:05

Rio - Após Ludmilla lançar, na última terça-feira (20), seu novo DVD "Numanice #3", Belo celebrou a parceria com a cantora na música "Já Faz Parte de Mim". O cantor falou sobre os hits românticos ao longo de sua carreira e ainda explicou a ideia por trás da nova música com a funkeira.

"'Já faz parte mim' fala da dureza de amar e se resignar com o pouco que sobrou, com o muito que se tem mesmo amando o proibido de alguém. É uma música que tem a coragem de reconhecer o amor de milhões de pessoas mundo a fora, que tem a ousadia de romper com a hipocrisia e dizer que tá tudo bem, não é castigo amar, e que aquele outro, é uma parte de mim”, disse.

Sobre a parceria, Belo afirmou: “Eu e a Ludmilla semeamos uma sementinha linda com essa música. Mais uma de muitas que amamos cantar juntos. E só fazemos isso porque acreditamos que vocês, que são o nosso universo inteiro, vão gostar e vão cantar com a gente”.

O cantor, que ao longo de seus 30 anos de carreira, gravou inúmeros hits que falam sobre amor, pontuou: “As vezes cantar o amor exige tudo da gente e exige mais ainda a coragem de falar, viver e reconhecer todas as suas formas, jeitos, encontros e nuances… Exige perceber que as vezes ele nasce às avessas, que cresce em meio à adversidades, que o impossível e o distante não impõe limites e que até sem querer ele prospera, flores que nascem entre pedras e rochedos nos provam isso”.