Andressa Urach e Lucas Matheus comemoram um mês de namoro - Reprodução/Instagram

Andressa Urach e Lucas Matheus comemoram um mês de namoroReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 12:59

Rio - Andressa Urach, 36 anos, e o ator pornô Lucas Matheus comemoraram um mês de namoro nesta quinta-feira (22).

fotogaleria



"Amor ao primeiro beijo, primeiro toque e primeiro olhar… Hoje completamos um mês que nos conhecemos! Você chegou como um furacão e roubou meu coração. Eu estou amando te amar!", declarou ela.



"Primeiro de muitos ao seu lado, minha gata. Nossa história só está começando", respondeu ele.



Andressa e Lucas têm um relacionamento aberto e gravam vídeos juntos para os canais dela, incluindo conteúdo com trocas de casais. "Amor ao primeiro beijo, primeiro toque e primeiro olhar… Hoje completamos um mês que nos conhecemos! Você chegou como um furacão e roubou meu coração. Eu estou amando te amar!", declarou ela."Primeiro de muitos ao seu lado, minha gata. Nossa história só está começando", respondeu ele.Andressa e Lucas têm um relacionamento aberto e gravam vídeos juntos para os canais dela, incluindo conteúdo com trocas de casais.

"Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo", escreveu ela no dia em que anunciou o namoro na internet.