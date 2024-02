Sérgio Hondjakoff fala sobre relacionamento com Yasmin Brunet - Reprodução

Publicado 22/02/2024 10:53

Rio - Após ser citado por Yasmin Brunet no "BBB 24" e a modelo ter relembrado o namoro dos dois, Sérgio Hondjakoff utilizou as redes sociais para reagir às falas da sister. No Instagram, o ator agradeceu pelo carinho e falou sobre ela ter o comparado com o cantor americano Eminem.

"Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24 e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo fofo... você além de linda também foi muito fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem made in Brazil também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino. Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo! E sempre lembro", escreveu.

Na ocasião, em conversa com Wanessa Camargo e Rodriguinho, Yasmin revelou que namorou com Sérgio por achá-lo parecido com o rapper Eminem. "Ele [Eminem] foi meu primeiro crush americano. Eu já namorei um menino porque achei que ele parecia ele. O 'Cabeção' da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele? Mentira, ele era um fofo, não foi só por causa disso, mas isso foi o que me atraiu", disse.

