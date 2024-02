Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Rio - Ana Paula Siebert, de 36 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para responder as dúvidas dos seguidores e entregou o "segredo" do sucesso de seu casamento com Roberto Justus, de 68. Casados desde 2015, os dois são pais de Vicky, de 3 anos, e compartilham, constantemente, momentos românticos na web.

"Acreditamos no nosso amor e ignoramos as opiniões alheias. E assim seguimos. As pessoas julgam demais ao invés de viver as próprias vidas. Eu gasto meu tempo construindo a minha história. Se eu tivesse dado ouvidos a muitas pessoas, eu não estaria quase 11 anos ao lado dele. Mas acredito que admiração, paciência e dedicação foram pilares importantes para o nosso relacionamento", iniciou a modelo a respeito de sua relação com o empresário.

"Atualmente as pessoas não querem se dedicar, não querem ceder, são egoístas. Não existe relacionamento se você não souber apoiar o outro também. E, no meu caso, eu amo a liberdade que meu marido me dá para viver meus sonhos, meu trabalho e minha vida, mesmo quando ele não pode estar. E assim ele tem ainda mais meu respeito e meu amor", acrescentou Ana.





"Quanto mais longe a gente chega, maior a responsabilidade que depositam no nosso trabalho, né?! E, automaticamente, pra mim a ansiedade vem junto. O ano de 2023 foi bem difícil nesse sentido para mim. Eu estava imensamente feliz pelas oportunidades, mas muito ansiosa para não decepcionar as pessoas. Em paralelo, Roberto estava fazendo um tratamento de quimio/imunoterapia. O que mexe com a estrutura da gente. Não tem como", explicou a influencer ao citar o tratamento do câncer de bexiga enfrentado por Roberto Justus.



"Tive crise de stress, de ansiedade, mas sempre tento ser leve e positiva por aqui... Mas sim, tenho meus pontos fracos também e luto contra. Normal. Este ano será mais um grande desafio em todos os sentidos, profissional e familiar. Tenho certeza que o final será muito feliz e cheio de gratidão como foi 2023! E vou aprendendo a lidar com a ansiedade, que sempre aumenta", concluiu a loira que, atualmente, lida com o diagnóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) da enteada, Fabiana Justus.