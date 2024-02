Carioca e Paola Machado estão separados - Reprodução do Instagram

Rio - Paola Machado usou o Instagram, nesta quarta-feira, para confirmar o término do casamento com o humorista Márvio Lúcio, o Carioca. A influenciadora digital, no entanto, não deu detalhes sobre o fim da relação e pediu privacidade neste momento.

"Para esclarecer os rumores, meu casamento chegou ao fim há algum tempo. Conto com a compreensão de todos para que a nossa privacidade seja preservada neste momento", informou ela. Conhecido por seu trabalho no "Pânico na TV", Carioca ainda não se manifestou sobre a separação.

Paola e o humorista oficializaram a união em 2012, mas já moravam juntos há seis. Os dois são papais de Nicolas e Lorena.