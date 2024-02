Brunna Gonçalves aproveita férias em Miami, nos EUA - Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2024 12:30 | Atualizado 22/02/2024 12:37

Rio - Brunna Gonçalves, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para anunciar seu período de férias e acabou virando alvo de piadas na web. A dançarina e ex-BBB, que é mulher da cantora Ludmilla, recebeu as alfinetadas após compartilhar registros em que aparece ao lado da amada, aproveitando a cidade de Miami, nos Estados Unidos.

"Play nas férias em Miami", celebrou a influenciadora ao publicar registros em que aparece sentada dentro de um carro, ao lado de Ludmilla. Nos comentários do post, internautas aproveitaram para zombar da legenda.

"Férias de que, mona?", quis saber um seguidor. "Você trabalha?", perguntou outro, surpreso. "Também queria saber [de que são as férias]... Talvez seja da academia", alfinetou um usuário. "Férias do que? Não faz nada", criticou um internauta, por fim.

Brunna Gonçalves costuma a acompanhar a mulher, Ludmilla, durante os shows realizados pela cantora. No começo do mês, a dançarina chegou a marcar presença no trio "Fervo Da Lud", na Bahia, e ficou ao lado da amada. Em fevereiro, a influenciadora também participou dos desfiles do Carnaval 2024, como musa da Beija-Flor de Nilópolis.