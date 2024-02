Tatá Werneck celebra aniversário de Débora Falabella - Reprodução

Publicado 22/02/2024 11:46

Rio - Tatá Werneck celebrou, nesta quinta-feira (22), o aniversário de Débora Falabella com uma declaração fofa nas redes sociais. As atrizes viveram as irmãs Anely e Lucinda, na novela das nove "Terra e Paixão", da TV Globo, que antecedeu "Renascer".

"'A Débora Falabella vai fazer a sua irmã'. Me lembro de como recebi essa frase. Muita expectativa ser irmã de uma das maiores do mundo! Tinha medo de decepcioná-la. Só que ela é tão leve, tão linda, tão cheirosa, tão talentosa e tão perfeita que passa pelos lugares fazendo amigos-fãs. Você é a melhor parceira que existe! Eu te amo e te admiro muito! Feliz aniversário minha musa. Que a vida seja doce com você, como você é com todo mundo", escreveu Tatá na legenda da publicação em seu Instagram.

Nos comentários, os seguidores se encantaram com a homenagem. "Primeira vez que vejo a Tatá fazendo uma homenagem séria, sem uma piada no início, meio ou final", pontuou uma internauta. "E parecem irmãs real", disse outra.

