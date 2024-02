Viih Tube e Eliezer - Dilson Silva / Agnews

Viih Tube e Eliezer Dilson Silva / Agnews

Publicado 22/02/2024 11:14 | Atualizado 22/02/2024 11:22

Rio - Eliezer, de 34 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para dividir sua rotina com os seguidores e acabou surpreendendo ao revelar detalhes do acordo para ter relações íntimas com a mulher, Viih Tube, de 23. De forma bem-humorada, o ex-BBB contou aos internautas que precisa ir para cama às 21h para haver a possibilidade de um "lero lero" com a influenciadora.

fotogaleria

"Acabou o dia por hoje, gente! Viu?! A nossa rotina é super normal e nada glamourosa. Às vezes, eu sumo porque eu faço muita coisa do dia-a-dia que acho chato postar todo dia a mesma coisa (risos)", iniciou Eliezer através dos stories do Instagram. "Mas a realidade é essa: às nove da noite a gente já está na cama pronto para dormir e eu na esperança do 'lero lero'...", brincou.



"Para quem não sabe, Viih e eu temos um combinado. Se eu estiver na cama às nove da noite, tem 'lero lero', se eu não estiver, não tem (risos). Casa, vai...", explicou o influenciador, que logo em seguida compartilhou um áudio em que a amada reclama dele ter pegado no sono quando ela queria ter relações sexuais. "Ela acha que foi humilhação... Estou lembrando ela quantas humilhações ela já me fez passar só nesses últimos meses", finalizou, bem-humorado.