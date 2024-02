Juliana Paes esbanja simpatia em aeroporto no Rio - Adão e Anna Julia / Agnews

Juliana Paes esbanja simpatia em aeroporto no RioAdão e Anna Julia / Agnews

Publicado 22/02/2024 11:01

Rio - Juliana Paes, de 44 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta quarta-feira, e não passou despercebida. Com um look pretinho e segurando um buquê de flores, a atriz, que interpretou Jacutinga, em "Renascer", foi abordada por alguns fãs no local.

Simpática, ela atendeu prontamente ao pedido de fotos de seus admiradores. Além de Juliana, Giovanna Antonelli também foi clicada circulando pelo Santos Dumont. A atriz também recebeu o carinho de alguns fãs.