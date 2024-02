Ary Mirelle reflete sobre maternidade - Reprodução

Publicado 22/02/2024 13:02

Rio - Ary Mirelle utilizou as redes sociais, na madrugada de quarta-feira (21), para refletir sobre os desafios da maternidade. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou um registro às lágrimas ao lado de Jorge, fruto de seu relacionamento com João Gomes, e falou sobre o medo de não estar aproveitando os momentos com o filho.

fotogaleria

"A maternidade vai além das fotos bonitas. Eu te amo, bebê", escreveu Ary em seu story. Em seguida, a influenciadora continuou: "Amo nossos dias, nossas noites, nossas madrugadas. Por mais que temos tanto tempo juntos, tenho medo da sensação de não estar aproveitando direito. Você me ensina todos os dias sobre o amor", disse.

Ary, então, concluiu: "Por mais cansada que eu esteja, Deus me dá tanta força para levantar nas madrugadas. Eu sei que você precisa de mim". A influenciadora ainda compartilhou um momento de João Gomes com o pequeno.