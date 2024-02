Sabrina Sato comenta em vídeo de Nicolas Prattes andando a cavalo - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato comenta em vídeo de Nicolas Prattes andando a cavaloReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 14:20 | Atualizado 22/02/2024 14:35

Rio - Aos poucos, Sabrina Sato, 42 anos, e Nicolas Prattes, 26, deixam a discrição de lado e expõem que estão juntos e apaixonados. O ator postou um vídeo andando a cavalo, nesta quinta-feira (22) e a apresentadora reagiu: "Lindo", escreveu.

"Sabrina ta passando bem", disse uma seguidora. Na quarta-feira (21), ele postou Stories revelando que comprou um cavalo.

fotogaleria

Os rumores do romance começaram a surgir um pouco antes do Carnaval, mas foi no desfile da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, que Nicolas confirmou que estava lá pra ver Sabrina.

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, do IG, o ator confirmou que estava na cidade para prestigiar Sabrina. "Óbvio". Questionado sobre o status de relacionamento dos dois, Nicolas despistou: "O status é de comemoração do dia de hoje. Entrei de férias, vim curtir. E estou aqui pela primeira vez no carnaval de São Paulo". Momentos depois, o artista disse que sua motivação para ter ido até o sambódromo era "o amor".

A assessoria da rainha de Vila Isabel também confirmou ao DIA que os dois estão "se conhecendo melhor". Após o desfile, Nicolas e Sabrina foram embora no mesmo veículo. Horas antes, os dois estavam no Rio de Janeiro, onde a apresentadora desfilou pela sexta colocada do Carnaval.