Publicado 18/02/2024 08:51 | Atualizado 18/02/2024 08:56

Rio - Em meio a rumores de affair com Sabrina Sato, Nicolas Prattes, de 26 anos, marcou presença no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste domingo, para acompanhar a apresentadora de 43 anos, que desfilou pela Gaviões da Fiel. Os dois foram flagrados juntos em vários momentos.

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, do IG, o ator confirmou que estava na cidade para prestigiar Sabrina. "Óbvio". Questionado sobre o status de relacionamento dos dois, Nicolas despistou: "O status é de comemoração do dia de hoje. Entrei de férias, vim curtir. E estou aqui pela primeira vez no carnaval de São Paulo". Momentos depois, o artista disse que sua motivação para ter ido até o sambódromo era "o amor".

Após o desfile, Nicolas e Sabrina foram embora no mesmo veículo. Horas antes, os dois estavam no Rio de Janeiro, onde Sabrina desfilou pela Vila Isabel.