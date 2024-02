Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca revela que deseja aumentar ainda mais a família - Reprodução / Instagram

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca revela que deseja aumentar ainda mais a família Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2024 16:46

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, postou um vídeo no Youtube respondendo às perguntas dos seus fãs, nesta quarta-feira (21). A influenciadora, que está à espera do terceiro filho, José Leonardo, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe, revelou que pretende aumentar ainda mais a família.

"Depois do José pretende ter mais filhos? Se sim, quantos?", perguntou a seguidora. "Então gente, a meta é 4. Mas pode ser que eu pare em 3, pode ser que eu tenha mais que 4. Mas a meta é 4. Então, sim, eu pretendo ter mais um depois do José. Vou falar com vocês agora: ganhei neném e falo... Não quero. Só que depois passa um ano e me dá vontade de engravidar de novo", explicou Virginia.



"Se eu quero, eu quero e acabou. Só não tem solução para a morte, de resto para tudo tem solução, e, no fim, está tudo certo. O que der deu, o que não der não deu, e segue o baile. Foi isso que aconteceu. Ano passado estava tentando engravidar, não consegui e falei: 'ah, véi, não é para ser agora'", disse.



Confira o vídeo: