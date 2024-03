Selena Gomez compartilha registros românticos ao lado do namorado, Benny Blanco - Reprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 13:25

Rio - Selena Gomez, de 31 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar o aniversário do namorado, o produtor musical Benny Blanco. A atriz e cantora compartilhou uma série de registros românticos em comemoração aos 36 anos do artista, com direito a fotos de beijos e até mesmo de uma "lambida" do casal.

"Feliz aniversário, baby! Sua resistência emocional, disposição positiva, talento inacreditável (que me surpreende), humor inegável e amoroso, e coração bondoso me matam. Te amo, Benny", escreveu ela na legenda dos registros, publicados no Instagram.

No final de fevereiro, ao participar de uma entrevista ao podcast "New Music Daily", da Apple Music, Selena deu detalhes sobre seu namoro com o produtor. "Devo dizer que, no geral, é o mais segura que eu posso me sentir e tem sido adorável. Só cresci com isso, então é incrível", disse.



"Sem entrar em muitos detalhes, acho que é muito importante conhecer alguém que te respeite. E eu acho que é muito bom também contar com alguém que entende o mundo em que eu vivo", concluiu a cantora que, atualmente, interpreta a personagem Mabel Mora na série "Only Murders in the Building", do Starplus.