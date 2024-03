Ana Paula Siebert e a filha, Vicky - Reprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 10:35 | Atualizado 08/03/2024 10:37

Rio - Ana Paula Siebert, de 36 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar alguns registros de sua filha, Vicky, de 3 anos, e chamou atenção por mostrar a garotinha usando um sapato de salto. Nas imagens, a garotinha, que é fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus, ainda apareceu fantasiada de Rapunzel, com direito à peruca e vestido de princesa.

fotogaleria

"Bom dia! Rapunzel chegando na escola", iniciou a influenciadora ao compartilhar os cliques nos stories do Instagram. "E o salto?", se derreteu ela ao mostrar o sapatinho roxo, repleto de brilhos, utilizado por Vicky.

Esta não foi a primeira vez que a pequena optou por utilizar um sapato com salto para complementar suas fantasias. Em setembro do ano passado, Vicky se vestiu de Elsa, em um passeio pela Euro Disney, em Paris, e posou com botas de salto.