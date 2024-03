Jojo Todynho usa T-shirt com foto de Leo Dias para ir à faculdade - Reprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 08:30 | Atualizado 08/03/2024 10:48

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para mostrar o look escolhido para ir à faculdade e surpreendeu os seguidores ao aparecer com uma camiseta estampada com a foto de Leo Dias, de 48. A cantora optou pela roupa como uma forma de debochar das atitudes do jornalista, que havia publicado uma matéria onde dizia que ela não estaria mais frequentando as aulas do curso de Direito.

"Fiscal da minha vida, meu fã número 1", diz a frase estampada na peça, que aparece junto à uma foto de Leo chorando.

"Partiu 'facul'! Como hoje eu decidi não passar uma make, optei pelo look, achei maravilhosa. Quando vi essa blusa, eu pirei, achei que super combinou. Estou dando uma ousada nos acessórios", disse a artista, bem-humorada, ao mostrar a roupa escolhida.

Nos comentários do vídeo, fãs aproveitaram para comentar o look de Jojo. "Você é sensacional", disse um, que acrescentou emojis de risadas. "O deboche vem!", observou outro. "Afrontosa! Jordana, você é a melhor!", opinou uma admiradora. "Meu Deus, estou passando mal de rir! Você é a melhor!", garantiu ainda um internauta.

