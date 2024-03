Luciano Huck e o filho mais velho, Joaquim - Reprodução / Instagram

Luciano Huck e o filho mais velho, JoaquimReprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 08:49 | Atualizado 08/03/2024 08:56

Rio - Luciano Huck, de 52 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar o aniversário de Joaquim, seu primogênito com Angélica, de 50. O apresentador não poupou elogios ao jovem, que completa 19 anos e, recentemente, se tornou um dos alunos da Universidade de Nova York (NYU).

fotogaleria

"Hoje e o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU. Este e o aniversariante do dia", iniciou Huck, na legenda de uma foto em que aparece ao lado do herdeiro.

"Parabéns, Joaquim. Dezenove anos inundando nossa família com amor, alegrias e muito orgulho. Te amo, filho e feliz aniversario. Saúde, saúde e mais saúde", completou o apresentador.

Nos comentários do post, amigos famosos e fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao jovem. "Viva Joaquim Huck!", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. "Parabéns para Joaquim! Felicidades e muitas alegrias nesse ano novo!", vibrou Dona Déa Lúcia. "Ah, eu adoro! Parabéns, Joaquin Huck! Que Deus te abençoe com muita saúde e que continue sendo esse menino lindo e querido com todos! Feliz vida", desejou Dany Bananinha.

"Parabéns! Muita luz, Joaquim! Felicidades e sucesso, sempre", disse ainda um internauta. "Felicidades e saúde!", acrescentou outro.