Isabella Scherer lamenta surgimento de acnes e conta que passará por tratamento pela quinta vezReprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 09:29 | Atualizado 08/03/2024 09:36

Rio - Isabella Scherer, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre a dificuldade de lidar com a acne. Para recuperar a autoestima, afetada pelo problema, a atriz e chef decidiu recorrer a um remédio, que já utilizou outras quatro vezes, com o objetivo de diminuir a incidência das espinhas.

"É um remédio super forte para acne. Ele tem muitos efeitos colaterais possíveis, até psicológicos. É bem controlado, cheio de contraindicação", detalhou ela ao mostrar a caixa do remédio. "Acaba com a minha autoestima", declarou sobre o problema, que enfrenta desde os 13 anos e acredita ser genético, já que seu pai, Fernando Scherer, também sofre com as espinhas.



Na sequência, Isabella ratificou aos seguidores que não é médica, mas tentou explicar como o remédio agiria em seu organismo. "Teoricamente, se você faz esse ciclo completo, que é uma conta de miligramas do remédio pelo seu peso, que dura um ano, você se cura da acne para sempre. Realmente muitas pessoas tiveram um resultado absurdo, inclusive o Pequeno (Rodrigo Calazans, seu marido). A ideia é que ele 'mate' as glândulas sebáceas, e resseca o corpo inteiro. Boca, olho, lá embaixo, o cabelo... O cabelo é bom porque você fica uma semana sem lavar", contou, brincalhona.

Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 1 ano, a influenciadora alegou que não poderia engravidar de forma alguma durante o tratamento. "Vou checar meu DIU, mas tem que ter dois métodos contraceptivos ao mesmo tempo", afirmou.

Por fim, a loira relembrou que já recorreu a métodos alternativos para curar a acne, mas não obteve sucesso. "Já tentei tudo. Já fiquei mais de um ano sem comer nenhum derivado de leite. Já fiz um exame caríssimo, que foi para os Estados Unidos para ver se tem algum alimento que não digiro também. Nenhum, só ovo, e não como. Já tentei diminuir consumo de carne, já fiquei um tempo quase vegana. Já tentei quase todos os cremes. Não vem me falar que vou passar óleo de 'tea tree' que vai resolver minha vida, porque não vai. Eu passo tudo'", concluiu.