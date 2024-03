Luisa Sonza - Reprodução / Instagram

Luisa SonzaReprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 11:06 | Atualizado 08/03/2024 11:11

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para falar sobre o lançamento da nova versão da música "Chico" e aproveitou para alfinetar o ex-namorado, Chico Moedas, sua fonte de inspiração para compor o hit em 2023. A cantora, que foi traída pelo influenciador, ainda pediu para que os fãs brasileiros não contem detalhes sobre seu antigo relacionamento aos admiradores que tem tentado conquistar fora do país.

fotogaleria

"Gente, vocês estão aí, falando: 'Luísa, pelo amor de Deus, você vai lançar 'Chico' em inglês e ninguém sabe da polêmica'. Gente, graças a Deus, graças a Deus", iniciou a loira sobre a canção, que contou com a produção de Roberto Menescal, lenda da Bossa Nova.

"Porque aqui fica a imagem 'clean', estou começando do zero aqui, aqui eu sou uma nova mulher, apenas uma garota com uma música romântica", explicou a artista. "E tratem de não contar para os gringos isso. Deixa baixo, vamos deixar entre a gente. É apenas uma música de amor", pediu.

Por fim, Luísa aproveitou para fazer uma crítica ao ex. "Não vamos também dar mais fama pra gente que não merece, né?", ironizou a cantora.