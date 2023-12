Andressa Ferreira e Thammy Miranda - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2023 18:14

Rio - Thammy Miranda celebrou 10 anos de união com Andressa Ferreira, nesta quarta-feira, 13, com um vídeo reunindo momentos do casal e uma declaração apaixonada.

"10 anos é bastante tempo, não é? E nesses 10 anos que a gente tá junto não teve um dia sequer que eu não desejei você do meu lado! Você me faz querer ser a melhor versão de mim! Deus não une pessoas, une propósitos! E o nosso propósito junto é lindo… Essa vida é muito melhor com você ao meu lado! Te amo muuuuito", escreveu o filho de Gretchen na legenda do vídeo.

Juntos, Andressa e Thammy têm um filho, Bento, de 3 anos, fruto de inseminação artificial. A influenciadora respondeu nas redes sociais como contará para o menino que ele é filho de um pai trans e disse que pretende trabalhar a confiança do filho para que ele não se "abale pela maldade dos outros".



"Acredito que no mundo de hoje, com a internet, não apenas para casos de bullying, mas em outros, a melhor maneira de você proteger um filho é construir a autoestima dele. Uma criança segura de si não se deixa abalar pela maldade dos outros", disse.