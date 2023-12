Bárbara Evans mostra ensaio newborn dos gêmeos Álvaro e Antonio - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2023 20:58

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, compartilhou nesta quarta-feira (13), imagens do ensaio ‘newborn’ feito pelos seus filhos gêmeos. A modelo brincou pedindo para os seguidores descobrirem quem é o Álvaro e quem é o Antonio nas fotos.

"Quero ver quem sabe, quem é o Álvaro? Quem é o Antônio?", escreveu Bárbara na legenda da publicação.



Os internautas ficaram encantados com o ensaio fotográfico e entraram na brincadeira da influenciadora. “O de marrom é o Antonio, e o de branco é o Álvaro”, chutou uma fã. “Ah, que lindos, Bárbara! Deus abençoe ainda mais vocês”, comentou outra. “Quem aguenta... meu útero chega coça”, disse mais uma.



A modelo escolheu o tema country para as fotos. "Meus cowboyzinhos. Mamãe ama muito vocês. Temos um mini Gustavo", declarou, indicando que um dos filhos é a cara do pai, Gustavo Theodoro.



Esta semana, a avó Monique Evans, foi conhecer os netos. Os pequenos nasceram no último dia 27 de novembro.